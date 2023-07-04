Краснодарские нигерийцы могут пополнить ряды тульского «Арсенала». Фото: ФК "Краснодар".

На предсезонных сборах к тульскому «Арсеналу» присоединился защитник Александр Денисов, который ранее выступал за оружейников в 2013-14 годах и с 2015 по 2022 год. Всего за «Арсенал» он провел 114 матчей (56 — в РПЛ) и забил в них 2 гола. В прошлом сезоне выступал за «КамАЗ» из Набережных Челнов.

Согласно данным одного из источников, в ближайшее время команду туляков пополнят нигерийцы из ФК «Краснодар» Ндука и Окоронкво. Сторожук, очевидно, набирает коллектив из известных ему игроков.

В своем телеграм-канале Сергей Ильев сообщает, что на просмотре в «Арсенале» находится полузащитник Рустам Вазитдинов, в прошлом сезоне выступавший за «Текстильщик».