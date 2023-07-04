Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 13:18

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июне стали Паулина, Ия и Арам

Всего в регионе за прошедший месяц зарегистрировано 826 младенцев
Михаил КОРЕНЮГИН
Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июне стали Паулина, Ия и Арам

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в июне стали Паулина, Ия и Арам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июне 2023 года в Тульской области родились 391 девочка и 435 мальчиков. Среди них — 12 двоен.

По информации Тульского областного перинатального центра, самыми редкими именами месяца стали Эльза, Паулина, Ия, Эмир, Арам и Гордей.

Напомним, в мае 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Самыми редкими именами стали Николь, Милена, Камилла, Лия, Адель, Платон, Глеб, Гор, Леон, Савва.