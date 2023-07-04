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НовостиОбщество4 июля 2023 11:59

В Туле пьяная женщина вышла на проезжую часть и мешала движению транспорта

Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле пьяная женщина вышла на проезжую часть и мешала движению транспорта

В Туле пьяная женщина вышла на проезжую часть и мешала движению транспорта

Фото: соцсети

В Привокзальном округе Тулы пьяная женщина вышла на проезжую часть и мешала движению транспорта. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.

Так, тулячка размахивала руками, изображая регулировщика. Она перегородила дорогу автомобилю, за рулем которого находилась девушка, легла на капот и начала задавать разные вопросы.

В комментариях жители города также отметили, что это уже не первый случай с данной женщиной. На прошлой недели она мешала проезду транспорта в районе улицы Макаренко.