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НовостиОбщество4 июля 2023 13:00

Главного агронома «Россельхозцентра» в Туле оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятки

Дело заместителя руководителя, который действовал с ней заодно, рассматривают в суде
Игорь КОПЫТОВ
Главного агронома «Россельхозцентра» в Туле оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятки

Главного агронома «Россельхозцентра» в Туле оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле главному агроному отдела семеноводства «Россельхозцентра» вынесли приговор за получение взяток. С 2019 года по апрель 2023 года 52-летняя женщина вместе с 59-летней замруководителя филиала выдавала поддельные сертификаты о соответствии сорта и качества саженцев, «заработав» на этом 100 000 рублей.

При этом подельники не проводили нужные для выдачи таких документов мероприятия. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, агронома оштрафовали на 2,5 млн рублей. Ей также запрещено на 4 года занимать аналогичные должности. Уголовное дело в отношении замруководителя еще рассматривается в суде.

Уголовное дело заместителя руководителя филиала сельскохозяйственной организации сейчас находится на рассмотрении в суде.