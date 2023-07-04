Главного агронома «Россельхозцентра» в Туле оштрафовали на 2,5 млн рублей за взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле главному агроному отдела семеноводства «Россельхозцентра» вынесли приговор за получение взяток. С 2019 года по апрель 2023 года 52-летняя женщина вместе с 59-летней замруководителя филиала выдавала поддельные сертификаты о соответствии сорта и качества саженцев, «заработав» на этом 100 000 рублей.

При этом подельники не проводили нужные для выдачи таких документов мероприятия. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области, агронома оштрафовали на 2,5 млн рублей. Ей также запрещено на 4 года занимать аналогичные должности. Уголовное дело в отношении замруководителя еще рассматривается в суде.

Уголовное дело заместителя руководителя филиала сельскохозяйственной организации сейчас находится на рассмотрении в суде.