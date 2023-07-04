В Тульской области открываются новые автобусные маршруты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На территории Тульской области, за исключением Тулы и Новомосковска, заключено 8 контрактов по 272 маршрутам перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. В них повышены требования к транспортным средствам. Так, с октября этого года три четверти 75% машин на линии не должны быть старше 5 лет.

На данный момент, если верить отчетности, в Тульской области обновлено уже 72,25% автобусов малой вместимости, 82,3% средней и полностью - большой.

Также с 1 июля по просьбам жителей запущен новый межмуниципальный маршрут «Смородино – Торбеевка — автостанция Узловая». На линию выходит ежедневно 3 оборотных рейса. А с 10 июля будет организовано уже прямое сообщение.