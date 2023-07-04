В Тульской области сотрудники полиции задержали мошенницу-гадалку Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе сотрудники полиции задержали мошенницу, которая обманом завладела золотыми украшениями 19-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, потерпевшая возвращалась домой и к ней подошла незнакомка, которая посмотрела девушки в глаза и рассказала, что на нее и на ее близких наведена порча. Злоумышленница заверила, что в ближайшее время может произойти трагедия, но она может спасти несчастную от проклятья и дальнейшего негативного влияния черной магии. Взамен мошенница попросила золотые сережки.

Гадалка обещала их заговорить, тем самым снять порчу и очистить в церкви. Девушка, не раздумывая, отдала сережки и осталась сидеть на лавочке. Однако мошенница так и не вернулась.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить автомобиль и личность преступницы. Ей оказалась ранее судимая за кражу 39-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном. Похищенные серьги изъяты.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям в Тульской области. Похищенные серьги изъяты.