Центральный парк Тулы приглашает на фестиваль близняшек «Две капли» Фото: материалы пресс-служб

Тульских двойняшек и тройняшек приглашают на фестиваль «Две капли», который традиционно состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

В прошлом году на Фонтанной площади собрались более 90 пар близнецов и двойняшек. Фестиваль — одно из самых удивительных и необычных событий, которые проходят в Туле. В этом году он состоится в одиннадцатый раз.

Организаторы напоминают, что подать заявку можно до 24 июля. 0+