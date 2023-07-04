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НовостиОбщество4 июля 2023 11:25

Центральный парк Тулы приглашает на фестиваль близняшек «Две капли»

Пройдет он 30 июля, но заявки надо подавать уже сейчас
Игорь КОПЫТОВ
Центральный парк Тулы приглашает на фестиваль близняшек «Две капли»

Центральный парк Тулы приглашает на фестиваль близняшек «Две капли»

Фото: материалы пресс-служб

Тульских двойняшек и тройняшек приглашают на фестиваль «Две капли», который традиционно состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова.

В прошлом году на Фонтанной площади собрались более 90 пар близнецов и двойняшек. Фестиваль — одно из самых удивительных и необычных событий, которые проходят в Туле. В этом году он состоится в одиннадцатый раз.

Организаторы напоминают, что подать заявку можно до 24 июля. 0+