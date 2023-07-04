Коронавирус в Тульской области: 22 новых случая заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 26 июня по 2 июля 39 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 532 человека.

При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 6 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 065 человек.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.