Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами сноса мемориала «Знамя» в Тульской области Фото: соцсети

Памятник, о котором идет речь был установлен в честь подвига бойцов Красной армии во время Великой Отечественной. Полк, оборонявший в 1941 году поселок Болоховка, был окружен, имея при себе на тот момент документы штаба. Однако, даже не смотря на то, что Советские войска были окружены в доме, вокруг которого стояли танки, а внутрь которого запустили автоматчиков, воины не сдались и спустились в подвал здания. После этого немцы попытались отравить их выхлопными газами. Воинами была предпринята попытка вырваться, которая увенчалась успехом - части бойцов удалось пробиться к основным силам, при этом сохранив документацию штаба.

Однако мемориал был снесен и похищен в 2020 году, обстоятельства произошедшего до сих пор остаются неизвестны. За три года памятник так и не восстановили. В Следственном управлении СК по Тульской области проводилась проверка, но в возбуждении уголовного дело было отказано.

Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России доложить «о результатах процессуальной проверки, причинах, послуживших основаниями принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела, а также мерах к разрешению озвученной в публичном пространстве ситуации».