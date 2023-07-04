Во время пожара в многоквартирном жилом доме в Алексине спасли 12 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 июля, примерно в 10:28, в многоквартирном жилом доме на улице Героев Алексинцев в Алексине произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 14 человек и 4 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 16 минут и эвакуировать 10 жителей. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 2 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара комната размером 3x6 выгорела полностью. В данный момент устанавливается причина возгорания.