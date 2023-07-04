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НовостиПроисшествия4 июля 2023 10:00

Туляк предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств

Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники ОКОН УМВД
Михаил КОРЕНЮГИН
Туляк предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств

Туляк предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Установлено, что 22 марта 2023 года обвиняемый являясь лицом, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и испытывающий в этом регулярную потребность, заказал в интернете наркотики (соль), после чего забрал их из тайника-закладки. Мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов, который изъяли 0,88 грамм соли.

Также с июня 2022 года по март 2023 года обвиняемый отдавал свою квартиру и необходимые приспособления для употребления запрещенных веществ наркопотребителям. За это они обеспечивали его наркотиками.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.