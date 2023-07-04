Туляк предстанет перед судом за незаконный оборот наркотических средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Установлено, что 22 марта 2023 года обвиняемый являясь лицом, допускающим немедицинское потребление наркотических средств и испытывающий в этом регулярную потребность, заказал в интернете наркотики (соль), после чего забрал их из тайника-закладки. Мужчину остановили сотрудники правоохранительных органов, который изъяли 0,88 грамм соли.

Также с июня 2022 года по март 2023 года обвиняемый отдавал свою квартиру и необходимые приспособления для употребления запрещенных веществ наркопотребителям. За это они обеспечивали его наркотиками.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.