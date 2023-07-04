Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 8:39

5 и 6 июля в Туле на улице Смидовича ограничат остановку и стоянку транспорта

Автомобилистов просят учитывать данную информацию
Михаил КОРЕНЮГИН
5 и 6 июля в Туле на улице Смидовича ограничат остановку и стоянку транспорта

5 и 6 июля в Туле на улице Смидовича ограничат остановку и стоянку транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Смидовича временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об сообщает управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по механизированной уборке проезжей части ограничение будет действовать с 22:00 5 июля до 13:00 6 июля на участке от улицы Смидовича (четная сторона, дом №20) до улицы Ползунова.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.