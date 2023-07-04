В Тульской области судебные приставы помогли веневцу вселиться в принадлежавшую ему квартиру Фото: материалы пресс-служб

Отец с сестрой не давали веневцу жить в принадлежавшей им троим на равных правах квартире: не пускали на порог и не отдавали ключи от квартиры. Мужчина был вынужден обратиться в суд, который обязал родсмтвенников не чинить препятствий в пользовании жилым помещением и передать комплект ключей от входной двери.

Решение суда было передано в отдел судебных приставов, где возбудили исполнительное производство. Пристав проинформировал мужчину и женщину о принудительных мерах и штрафных санкциях, а также установил срок, в течение которого мужчина должен был вселиться в свою квартиру, однако родственники не отреагировали.

УФССП по тульской области была назначена дата принудительного вселения. В этот день под контролем судебных приставов веневцу предоставили доступ в квартиру, он получил долгожданные ключи.