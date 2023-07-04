В Белевском районе обезвредили две мины времен Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, 3 июля, в деревне Петрищево Белевского района Тульской области сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы обезвредил 2 минометные мины калибром 82 миллиметра времен Великой Отечественной войны.

В связи с этим жителям Тулы и области напоминают о правилах безопасности при обнаружении взрывных устройств:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.