Завод «Штамп» заплатит почти 3,5 миллиона рублей за сброс отходов в Тулицу Фото: соцсети

По иску Приокского межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования АО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова» оштрафован на 3 477 179 рублей за ущерб, причиненный реке Тулица.

В сентябре 2017 года «Штамп» получил разрешение о предоставлении водного объекта в пользование. Документ подразумевал разрешение на сброс веществ и микроорганизмов — а проще говоря, стоков - в реку с марта 2018 года по февраль текущего. Однако неоднократно проводимые экологами проверки показали, что стоки предприятия оказались чрезмерно концентрированными. Так, превышение концентрации в воде было зарегистрировано по железу – в 37 раз, ионов меди – в 83 раза, цинка – в 155 раз, нефтепродуктов – в 296 раз. Таким образом, было подтверждено, что «Штамп» отравлял Тулицу на протяжении всего этого времени.

Исковые требования прокуратуры судом были удовлетворены. Теперь завод с учетом госпошлины должен заплатить более 3,5 миллионов рублей.