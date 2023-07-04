В Белеве пьяный мужчина до смерти избил знакомого монтировкой Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Суворовском районе, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что вечером 21 мая 2023 года в доме на улице К. Маркса в Белеве обвиняемый распивал спиртные напитки со своим 45-летним знакомым. В один момент между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял металлическую монтировку и нанес потерпевшему множество ударов. Мужчина скончался в больнице от телесных повреждений несовместимых с жизнью.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.