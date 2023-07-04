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НовостиПроисшествия4 июля 2023 7:34

47 человек пострадали и пятеро погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
47 человек пострадали и пятеро погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

47 человек пострадали и пятеро погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 43 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 26 июня по 2 июля, 47 человек пострадали и пятеро погибли. При этом среди 11 ДТП с участием несовершеннолетних потерь нет, пострадали 13.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 21. На втором месте наезды на пешеходов — 10, далее съезды с дороги — 4 и наезды на велосипедистов — 3. Также зафиксировано два наезда на препятствие и одно опрокидывание.