Тульский «Арсенал» подписал контракты с Александром Коротковым и Рустамом Халназаровым Фото: материалы пресс-служб

22-летний нападающий Рустам Халназаров игрок из системы «Краснодара» арендован до конца сезона. В прошлом сезоне провел 27 матчей за «Краснодар-2» и выходил на поле на 2 минуты за основную команду. Забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

23-летний левый защитник, Александр Коротков воспитанник академии «Зенита». В его послужном списке выступления за дубль петербуржцев, столичные «Родину» и «Велес». Прошлый сезон провел во владикавказской «Алании», сыграл в 16 матчах и отдал 1 голевую передачу.