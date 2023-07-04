В Туле декоративная лепнина дома купцов Белолипецких перестала быть предметом охраны Фото: соцсети

Согласно документу, предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения является «Административно-производственное здание пряничной торговли» по адресу: улица Металлистов, 10. Он представляет собой комплекс, состоящий из основного здания и двух пристроек.

Основное двухэтажное здание возведено в 1891 году. К началу нового тысячелетия дом полностью обветшал и подлежал сносу, однако в 2014 году был полностью отреставрирован. Теперь здесь располагается первый региональный филиал Государственного исторического музея.

Приказом госинспекции Тульской области из действующего ранее нормативного акта исключены элементы архитектурно-художественного оформления интерьера. Предметом охраны больше не являются сложный штукатурный тянутый карниз и растительный лепной декор стен и потолков южного объема.