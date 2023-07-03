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НовостиПроисшествия3 июля 2023 14:52

В ДТП в Киреевском районе пострадал 6-летний мальчик-пешеход

Он попал под колеса автомобиля Mazda на парковочном пространстве
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Киреевском районе пострадал 6-летний мальчик-пешеход

В ДТП в Киреевском районе пострадал 6-летний мальчик-пешеход

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе на улице Ленина в поселке Шварцевский вечером 30 июня произошло ДТП. Там примерно в 19:00 легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 36-летний мужчина, управляя автомобилем Mazda 6, двигался вперед и совершил наезд на 6-летнего мальчика, который передвигался по парковочному пространству, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.