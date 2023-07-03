Под Щекино Тульской области легковушка сбила выезжавшего с поля юного мотоциклиста Фото: материалы пресс-служб

2 июля в 13:00 на 1-м километре автодороги «Щекино — Водозабор — подъезд к Селиваново» на территории Щекинского района не имеющий права 16-летний юноша верхом на незарегистрированным мотоцикле Мotoland, выезжая на дорогу с поля, не автомобилю Renault Logan под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир-погодка. Им потребовалась госпитализация.