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НовостиПроисшествия3 июля 2023 14:45

Под Щекино Тульской области легковушка сбила выезжавшего с поля юного мотоциклиста

На момент происшествия водитель мотоцикла находился в шлеме
Игорь КОПЫТОВ
Под Щекино Тульской области легковушка сбила выезжавшего с поля юного мотоциклиста

Под Щекино Тульской области легковушка сбила выезжавшего с поля юного мотоциклиста

Фото: материалы пресс-служб

2 июля в 13:00 на 1-м километре автодороги «Щекино — Водозабор — подъезд к Селиваново» на территории Щекинского района не имеющий права 16-летний юноша верхом на незарегистрированным мотоцикле Мotoland, выезжая на дорогу с поля, не автомобилю Renault Logan под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир-погодка. Им потребовалась госпитализация.