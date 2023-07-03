В Щекинском районе автомобиль Chevrolet сбил 8-летнюю девочку на велосипеде

В Щекинском районе автомобиль Chevrolet сбил 8-летнюю велосипедистку Фото: материалы пресс-служб

В поселке Лазарево Щекинского района Тульской области вечером 30 июня произошло ДТП. Там примерно в 17:15 легковушка сбила несовершеннолетнюю велосипедистку. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Chevrolet Cruz и выезжая с прилегающей территории, совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая двигалась по тротуару на велосипеде.

В результате ДТП пострадавшей девочке оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.