Двое юных мотоциклистов врезались в грузовик на трассе в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

2 июля в 17:06 на 28-м километре автодороги «Лапотково - Ефремов» на территории Тепло-Огаревского района 46-летний мужчина за рулем Iveco Stralis с полуприцепом Orthaus V4 при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущества в движении встречному незарегистрированному мотоциклу Racer под управлением 16-летнего юноши.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его пассажир-ровесник, которые были госпитализированы. На момент происшествия водитель мотоцикла находился в шлеме, а его пассажир без.