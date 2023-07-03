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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:34

В Куркинском районе пьяный водитель бронеавтомобиля перевернулся в кювет

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Куркинском районе пьяный водитель бронеавтомобиля перевернулся в кювет

В Куркинском районе пьяный водитель бронеавтомобиля перевернулся в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на 28-ом километре автодороги «Дон-Куркино» днем 30 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:35 бронеавтомобиль перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,188 мг/л) и управляя автомобилем «БМД-МОТОРС 2873-0000010-10», не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель бронированного автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.