В Куркинском районе пьяный водитель бронеавтомобиля перевернулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на 28-ом километре автодороги «Дон-Куркино» днем 30 июня произошло ДТП. Там примерно в 15:35 бронеавтомобиль перевернулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,188 мг/л) и управляя автомобилем «БМД-МОТОРС 2873-0000010-10», не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель бронированного автомобиля. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.