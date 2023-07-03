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НовостиПроисшествия3 июля 2023 13:50

В Туле на улице Павшинский мост 32-летний мужчина ограбил сетевой магазин

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Павшинский мост 32-летний мужчина ограбил сетевой магазин

В Туле на улице Павшинский мост 32-летний мужчина ограбил сетевой магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Павшинский мост, неизвестный похитил продукты питания.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.