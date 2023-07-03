В детском саду Киреевского района Тульской области привели в порядок опасную детскую площадку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ведомство в ходе проверки Приупского детского сада общеразвивающего вида «Ягодка» обнаружило, что на деревянных и металлических элементах качелей-качалок и лавочек «Змейка» отслоилось лакокрасочное покрытие. На игровом комплексе «Паровозик» болты не закрывались заглушками, а скамья имела расщепления. На песочнице в деревянном бортике была трещина.

Кроме этого, на территории детского сада размещалось неиспользуемое игровое оборудование в непригодном для эксплуатации состоянии, однако доступ детей к нему не ограничивался.

Заведующему дошкольного учреждения внесли представление, после чего выявленные нарушения были устранены, а одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.