Прокуратура помогла получить квартиру жительнице Дубенского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения жилищных прав граждан, зарегистрированных в аварийном жилье.

В ходе проверки было установлено, что в деревне Надеждино жилое помещение 42-летней местной жительницы еще в 2018 году было признано аварийным, а сама она была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако в нарушение норм Жилищного кодекса до сих пор ничего ей не было предоставлено.

Прокурор района обратился в суд с заявлением на администрацию муниципального образования Дубенский район о предоставлении гражданину благоустроенного жилого помещения, которое было удовлетворено.