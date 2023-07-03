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НовостиОбщество3 июля 2023 12:51

Прокуратура помогла получить квартиру жительнице Дубенского района Тульской области

Исполнение решения суда находится на контроле
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура помогла получить квартиру жительнице Дубенского района Тульской области

Прокуратура помогла получить квартиру жительнице Дубенского района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения жилищных прав граждан, зарегистрированных в аварийном жилье.

В ходе проверки было установлено, что в деревне Надеждино жилое помещение 42-летней местной жительницы еще в 2018 году было признано аварийным, а сама она была поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако в нарушение норм Жилищного кодекса до сих пор ничего ей не было предоставлено.

Прокурор района обратился в суд с заявлением на администрацию муниципального образования Дубенский район о предоставлении гражданину благоустроенного жилого помещения, которое было удовлетворено.