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НовостиОбщество3 июля 2023 12:29

В Ясногорском районе Тульской области обследована плотина после вмешательства прокуратуры

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку
Игорь КОПЫТОВ
В Ясногорском районе Тульской области обследована плотина после вмешательства прокуратуры

В Ясногорском районе Тульской области обследована плотина после вмешательства прокуратуры

Фото: соцсети

Было установлено, что администрация муниципального образования Теляковское Ясногорского района Тульской области не провела вовремя обследование плотины на реке Беспута в поселке Санталовский.

С целью устранения выявленных нарушений главе администрации внесли представление, по результатам рассмотрения которого обследование гидротехнического сооружения проведено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.