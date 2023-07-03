В Ясногорском районе Тульской области обследована плотина после вмешательства прокуратуры Фото: соцсети

Было установлено, что администрация муниципального образования Теляковское Ясногорского района Тульской области не провела вовремя обследование плотины на реке Беспута в поселке Санталовский.

С целью устранения выявленных нарушений главе администрации внесли представление, по результатам рассмотрения которого обследование гидротехнического сооружения проведено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.