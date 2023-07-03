Кому в Туле отключат газ 4 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 4 июля с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома 196 по улице Кирова, дома №17 по улице 2-й проезд Гастелло, домов №46 и 80 по улице Металлургов, дома №36 по улице 2-й проезд Металлругов и дома №12 по улице Серова, а с 12:00 до 18:00 — дом №29а по улице Оружейная.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.