Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Напомним, экзамены прошли 13, 16, 17, 19 и 20 июня.

На ЕГЭ по иностранным языкам пришли 675 человек, из них двое написал экзамен на 100 баллов.

ЕГЭ по информатике сдавали 848 выпускников. 100-балльниками по этому предмету стали 7 школьников.

В результате еще одни выпускник в Тульской области получил две 100-балльные оценки. Он сдал русский язык и информатику на высший балл.