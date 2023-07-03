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НовостиОбщество3 июля 2023 12:07

Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике в Тульской области

Еще одни выпускник сдал на высшие баллы экзамены по двум предметам
Михаил КОРЕНЮГИН
Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике в Тульской области

Стали известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выпускникам Тульской области объявили результаты ЕГЭ по иностранным языкам и информатике. Напомним, экзамены прошли 13, 16, 17, 19 и 20 июня.

На ЕГЭ по иностранным языкам пришли 675 человек, из них двое написал экзамен на 100 баллов.

ЕГЭ по информатике сдавали 848 выпускников. 100-балльниками по этому предмету стали 7 школьников.

В результате еще одни выпускник в Тульской области получил две 100-балльные оценки. Он сдал русский язык и информатику на высший балл.