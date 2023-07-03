В Белевском районе ученица 9 класса попала в больницу после курения электронной сигареты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Белевском районе учащаяся 9 класса попала в больницу после курения электронной сигареты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области на своей странице в соцсети.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. Школьница взяла покурить у одноклассницы, однако, попробовав вейп, она с судорогами упала в обморок. Похожие случаи происходили в Петропавловке-Камчатском и в Саратовской области.

Наталия Зыкова также напомнила, что курение парящих устройств не является альтернативой курению обычных сигарет. Они могут вызвать рак, заболевания легких и сердца, а общее использование одним устройством может привести к заражению гепатитом и туберкулезом.