Вратарь Михаил Левашов продлил контракт с тульским «Арсеналом» Фото: материалы пресс-служб

Тульским «Арсенал» продлил контракт с 31-летним Михаилом Левашовым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер является воспитанником оружейников. Он дебютировал в премьер-лиге в сезоне-2016/17. Всего за клуб Михаил во всех турнирах провел 86 матчей, из которых 21 - «на ноль».

Новый контракт будет действовать до конца следующего сезона. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 250 000 евро.

Напомним, нападающий «КамАЗа» Карим Гираев перешел в тульский «Арсенал». В сезоне 2022-2023 годов футболист сыграл 21 матч за клуб «Акрон», где забил два гола и сделал три результативных передачи