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НовостиОбщество3 июля 2023 10:22

Минздрав Тульской области возглавит Михаил Малишевский

По имеющейся информации в столице одобрили его кандидатуру
Игорь КОПЫТОВ
Минздрав Тульской области возглавит Михаил Малишевский

Минздрав Тульской области возглавит Михаил Малишевский

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Минздрав РФ одобрил кандидатуру Малишевского на должность главы ведомства в Тульской области — об этом сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на собственные источники.

Должность заместителя председателя правительства нашего региона и министра здравоохранения Тульской области будет разделена. Дмитрий Марков останется на посту зампреда регионального правительства, а министром здравоохранения будет назначен Михаил Малишевский.