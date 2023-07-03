Минздрав Тульской области возглавит Михаил Малишевский Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Минздрав РФ одобрил кандидатуру Малишевского на должность главы ведомства в Тульской области — об этом сообщает ИА «Тульские новости» со ссылкой на собственные источники.

Должность заместителя председателя правительства нашего региона и министра здравоохранения Тульской области будет разделена. Дмитрий Марков останется на посту зампреда регионального правительства, а министром здравоохранения будет назначен Михаил Малишевский.