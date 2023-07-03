Белоусовский парк в Туле отпраздновал свое 130-летие Фото: материалы пресс-служб

2 июля 2023 года в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова состоялось празднование 130-й годовщины со дня открытия.

Концертная программа на эстраде, ярмарка тульских мастеров, мастер-классы, бесплатный аквагрим на фонтанной площади, фото-зона из воздушных шаров, ходулист, розыгрыш подарков на площадке аттракционов «ДРАЙВ», духовой оркестр в ротонде, театр и игры в Доме детского творчества и развития, мыльные пузыри, танцы в большом детском городке, футбольный турнир в спортгородке - праздник охватил сразу семь локаций.

В течение всего дня на фонтанной площади работала ярмарка тульских мастеров, а ротонда традиционной стала площадкой выступления оркестра и резидентов «Музыкальной гостиной».