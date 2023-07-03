Всего два часа потребовалось тульским полицейским на поиск двух пропавших подростков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в Туле поиски двух пропавших подростков - 13-летних Даниила и Кирилла.

На поиски мальчиков были брошены силы полицейских и волонтеров.

Спустя два часа подростки были обнаружены сотрудниками полиции в районе улицы Седова. По некоторым данным, они пошли к своему товарищу, не предупредив родителей.

Противоправных действий в отношении детей не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает.