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НовостиОбщество3 июля 2023 8:12

Всего два часа потребовалось тульским полицейским на поиск двух пропавших подростков

Обстоятельства случившегося устанавливаются
Игорь КОПЫТОВ
Всего два часа потребовалось тульским полицейским на поиск двух пропавших подростков

Всего два часа потребовалось тульским полицейским на поиск двух пропавших подростков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в Туле поиски двух пропавших подростков - 13-летних Даниила и Кирилла.

На поиски мальчиков были брошены силы полицейских и волонтеров.

Спустя два часа подростки были обнаружены сотрудниками полиции в районе улицы Седова. По некоторым данным, они пошли к своему товарищу, не предупредив родителей.

Противоправных действий в отношении детей не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает.