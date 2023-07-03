Всего два часа потребовалось тульским полицейским на поиск двух пропавших подростков
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В воскресенье поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил в Туле поиски двух пропавших подростков - 13-летних Даниила и Кирилла.
На поиски мальчиков были брошены силы полицейских и волонтеров.
Спустя два часа подростки были обнаружены сотрудниками полиции в районе улицы Седова. По некоторым данным, они пошли к своему товарищу, не предупредив родителей.
Противоправных действий в отношении детей не совершалось, их жизни и здоровью ничего не угрожает.