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НовостиОбщество3 июля 2023 6:34

Сразу два предприятия из Тульской области попали в санкционный список Украины

Подписан указ о расширении числа предприятий, имеющих ограничения на территории соседнего государства
Игорь КОПЫТОВ
Сразу два предприятия из Тульской области попали в санкционный список Украины

Сразу два предприятия из Тульской области попали в санкционный список Украины

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в список попал Кимовский радиоэлектромеханический завод и тульское «АБ-Химия». Первый занимается производством газовых отопительных котлов и другого оборудования, а второе выпускает в основном химикаты и чистящие средства.

Санкции в отношении предприятий будут действовать на протяжении 10 лет. Они предусматривают прекращение торговых операций, блокировку активов, аннулирование лицензий и другие ограничения.