Сразу два предприятия из Тульской области попали в санкционный список Украины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, в список попал Кимовский радиоэлектромеханический завод и тульское «АБ-Химия». Первый занимается производством газовых отопительных котлов и другого оборудования, а второе выпускает в основном химикаты и чистящие средства.

Санкции в отношении предприятий будут действовать на протяжении 10 лет. Они предусматривают прекращение торговых операций, блокировку активов, аннулирование лицензий и другие ограничения.