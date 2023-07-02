В жестком ДТП под Тулой погиб 40-летний водитель «Нивы» Фото: соцсети

В Ленинском районе под Тулой вечером 1 июля произошло смертельное ДТП. Там примерно в 17:55 столкнулись легковой автомобиль и фура. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Нива», выехал на полосу встречного движение, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, за рулем которого находился 33-летний мужчина, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия от полученных травм.