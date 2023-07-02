Во время пожара в жилом доме на Красноармейском проспекте в Туле спасли 13 человек Фото: материалы пресс-служб

1 июля, примерно в 20:08, в многоквартирном жилом доме на Красноармейском проспекте в Туле произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 28 человек и 8 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 21 минуту. Также звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу спасено 13 человек, из них 2 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорела мебель, квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.