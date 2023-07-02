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НовостиПроисшествия2 июля 2023 11:00

В Плавске сотрудники полиции задержали серийного похитителя продуктов из магазина

Злоумышленника задержали сотрудники полиции
Михаил КОРЕНЮГИН
В Плавске сотрудники полиции задержали серийного похитителя продуктов из магазина

В Плавске сотрудники полиции задержали серийного похитителя продуктов из магазина

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Плавске с заявлением обратилась управляющая сетевого магазина, расположенного на улице Победы. Оказалось, что с 23 по 25 июня неизвестный несколько раз крал продукты питания из торгового зала.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 41-летни мужчина, который ранее был подвергнут административному наказанию за совершение подобного противоправного деяния.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. От подозреваемого получены признательные показания.