В Плавске сотрудники полиции задержали серийного похитителя продуктов из магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Плавске с заявлением обратилась управляющая сетевого магазина, расположенного на улице Победы. Оказалось, что с 23 по 25 июня неизвестный несколько раз крал продукты питания из торгового зала.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее судимый 41-летни мужчина, который ранее был подвергнут административному наказанию за совершение подобного противоправного деяния.

В данный момент полицейские проводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. От подозреваемого получены признательные показания.