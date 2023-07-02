С 3 июля стартует продажа абонементов на новый сезон матчей тульского «Арсенала» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Абонемент дает право посетить 17 матчей «Арсенала» в первой лиге на сезон 2023/24, а также игры Кубка России.

Приоритетное право покупки имеют владельцы абонементов сезона-2022/23. Для всех владельцев клубных карт прошлых сезонов действует скидка 15%.

Реализация абонементной программы проходит в два этапа. На первом — по 8 июля — с 10:00 до 19:00 в кассах Центрального стадиона «Арсенал» продажа открыта для владельцев клубных карт прошедшего сезона. С 9 июля откроется свободная продажа.

При этом в клубе отмечают, что при покупке абонемента, заполнение анкеты болельщика обязательно.