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НовостиСпорт2 июля 2023 10:00

С 3 июля стартует продажа абонементов на новый сезон матчей тульского «Арсенала»

Для всех владельцев клубных карт прошлых сезонов действует скидка 15%
Михаил КОРЕНЮГИН
С 3 июля стартует продажа абонементов на новый сезон матчей тульского «Арсенала»

С 3 июля стартует продажа абонементов на новый сезон матчей тульского «Арсенала»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Абонемент дает право посетить 17 матчей «Арсенала» в первой лиге на сезон 2023/24, а также игры Кубка России.

Приоритетное право покупки имеют владельцы абонементов сезона-2022/23. Для всех владельцев клубных карт прошлых сезонов действует скидка 15%.

Реализация абонементной программы проходит в два этапа. На первом — по 8 июля — с 10:00 до 19:00 в кассах Центрального стадиона «Арсенал» продажа открыта для владельцев клубных карт прошедшего сезона. С 9 июля откроется свободная продажа.

При этом в клубе отмечают, что при покупке абонемента, заполнение анкеты болельщика обязательно.