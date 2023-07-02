2 июля несколько жителей Зареченского округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 70а, 82 и 86в по улице Токарева, в домах №30 и 32 по улице Промышленный проезд и в домах №230, 228 и 171 по улице Комсомольская.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресам: улица Токарева, дом №63.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.