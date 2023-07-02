2 июля за порядком в Туле проследит дежурный Виктор Кузнецов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 2 июля, на посту дежурного значится Виктор Кузнецов - начальник главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.