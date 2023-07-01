В ночь на 2 июля в Туле на проспекте Ленина снова изменится схема движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На ремонтируем участке проспекта Ленина движение транспортных средств временно будет осуществляться по средней полосе, осевой части четной стороны и нечетной стороне. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в ночь с 1 на 2 июля запланирован переход на крайнюю правую полосу четной стороны на участке от улицы Болдина до улицы дома №2г по улице Циолковского. Связано это с фрезерованием асфальтобетонного покрытия под устройство АГБС. Будет организована перестановка водоналивных блоков и технических средств организации дорожного движения.

Администрация города приносит извинения за временные неудобства и просит автомобилистов учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.