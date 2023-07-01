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НовостиОбщество1 июля 2023 8:00

1 июля за порядком в Туле проследит дежурный Александр Ильинский

В выходные дни в городе организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
1 июля за порядком в Туле проследит дежурный Александр Ильинский

1 июля за порядком в Туле проследит дежурный Александр Ильинский

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 1 июля, на посту дежурного значится Александр Ильинский - начальник управления экономического развития администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47.