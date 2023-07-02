В Тульской области сотрудники пожарной охраны спасли маленького щенка Фото: материалы пресс-служб

30 июня по телефону за помощью в пожарную охрану обратилась жительница Болохово. Она сообщила, что услышала писк щенка под бетонной плитой возле гаража.

На место незамедлительно прибыли сотрудники 54 пожарно-спасательной части. Они достали малыша из-под завалов с помощь гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали его неравнодушной женщине, которая найдет хвостатому новый дом.

- Хочется выразить особую благодарность ПСЧ 54 Г.Болохово за отзывчивость и спасение маленького щенка! Спасибо за то, что не остались равнодушны, - поблагодарила спасателей местная жительница в социальных сетях.