В ДТП с «КамАЗом» в Плавском районе пострадали два человека Фото: соцсети

В Плавском районе на 246-м километре автодороги М-2 «Крым» днем 30 июня произошло ДТП. Там столкнулись «КамАЗ» и автомобиль Volkswagen. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, 53-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем «КамАЗ», совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился 41-летни мужчина.

В результате ДТП пострадали водитель грузового автомобиля и 70-летняя летняя-женщина пассажир легковушки. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.