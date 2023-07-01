Тульские сотрудники полиции помогли идущей под дождем на трассе девушке добраться до дома Фото: материалы пресс-служб

26 июня на 172-ом километре автодороги М-4 «Дон» Веневском районе сотрудники полиции оказали помощь девушке, попавшей в затруднительную ситуацию. Об это сообщает областная Госавтоинспекция.

Около 14:00 инспекторы ДПС заметили идущего вдоль проезжей части под проливным дождем пешехода. Остановившись, они выяснили, что девушка пытается остановить попутку, чтобы добраться домой. Она приехала из Москвы по работе, но из-за погоды продолжить движение на своем автомобиле не смогла и оставила его в ближайшем населенном пункте.

Полицейские остановили проезжающий мимо автобус, который направлялся в Москву, и попросили водителя довести промокшую девушку. Добравшись домой, она через официальный сайт тульского УМВД поблагодарила инспекторов за помощь.