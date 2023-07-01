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НовостиОбщество1 июля 2023 12:00

Тульские сотрудники полиции помогли идущей под дождем на трассе девушке добраться до дома

Инспекторы ДПС посадили жительницу Москвы на проезжающий мимо автобус
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские сотрудники полиции помогли идущей под дождем на трассе девушке добраться до дома

Тульские сотрудники полиции помогли идущей под дождем на трассе девушке добраться до дома

Фото: материалы пресс-служб

26 июня на 172-ом километре автодороги М-4 «Дон» Веневском районе сотрудники полиции оказали помощь девушке, попавшей в затруднительную ситуацию. Об это сообщает областная Госавтоинспекция.

Около 14:00 инспекторы ДПС заметили идущего вдоль проезжей части под проливным дождем пешехода. Остановившись, они выяснили, что девушка пытается остановить попутку, чтобы добраться домой. Она приехала из Москвы по работе, но из-за погоды продолжить движение на своем автомобиле не смогла и оставила его в ближайшем населенном пункте.

Полицейские остановили проезжающий мимо автобус, который направлялся в Москву, и попросили водителя довести промокшую девушку. Добравшись домой, она через официальный сайт тульского УМВД поблагодарила инспекторов за помощь.