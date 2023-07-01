На трассе под Тулой загорелся легковой автомобиль Фото: соцсети

Вечером 30 июня на трассе в Тульской области рядом с поселком Рождественский загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных фотографиях видно, что из машины идет густой дым, а все двери и багажник открыты.

На место происшествия незамедлительно прибыл пожарно-спасательный, которому удалось оперативно ликвидировать возгорание. Также там находилась бригада скорой помощи.

По информации пресс-службы регионального МЧС, в результате пожара никто не пострадал.