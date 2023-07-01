2 июля тульский Центральный парк отпразднует 130-летие Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В воскресенье, 2 июля, тульский Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова отпразднует 130-летие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ТО «Тульские парки».

Для всех посетителей подготовлены различные мастер-классы, шоу "Восковые ручки", фотозона из воздушных шаров, ходулисты, ростовые куклы, конкурсы и подарки.

Также на территории парка выступит заслуженная артистка и лауреат фестиваля "Славянский Базар " Лариса Гордьера.

Начало праздника в 14:00.

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