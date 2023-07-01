В Донском двое осужденных избили сокамерника за стукачество Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Донском, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

Установлено, что 17 декабря 2022 года 44-летний и 22-летний мужчины избили другого осужденного, который пытался сообщить администрации исправительного учреждения о том, что подсудимые хотят приобрести спиртные напитки. В результате потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил злоумышленников к 5,5 годам и 5 годам и 2 дням лишения свободы в исправительной колонии особого режима.