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НовостиПроисшествия1 июля 2023 9:00

В Донском двое осужденных избили сокамерника за стукачество

Суд приговорил мужчин к 5,5 годам и 5 годам и 2 дням лишения свободы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Донском двое осужденных избили сокамерника за стукачество

В Донском двое осужденных избили сокамерника за стукачество

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии в Донском, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

Установлено, что 17 декабря 2022 года 44-летний и 22-летний мужчины избили другого осужденного, который пытался сообщить администрации исправительного учреждения о том, что подсудимые хотят приобрести спиртные напитки. В результате потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд приговорил злоумышленников к 5,5 годам и 5 годам и 2 дням лишения свободы в исправительной колонии особого режима.